За сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее число – 2929

За минувшие сутки в Литве подверждено 23 новых случая коронавируса, общее их число достигает 2929, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом все еще больны 973 человека, 1857 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 5115 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрирован 191 завозной случай.

За минувшие сутки сделано 4660 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 643 тыс. 704.