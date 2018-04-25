За сутки подтверждено 74 новых случаев коронавируса, общее число — 3932

За минувшие сутки в Литве подтверждено 74 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1581 человек, 2246 – выздоровели.
В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 18 зараженных.
В изоляции находятся 15 тыс. 977 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 254 привозной случай.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 5649 проб, всего исследовано 737 тыс. 561 проб.
Информация ЛК по сообщению BNS