За сутки подтверждено 74 новых случаев коронавируса, общее число — 3932

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 74 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1581 человек, 2246 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 18 зараженных.

В изоляции находятся 15 тыс. 977 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 254 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5649 проб, всего исследовано 737 тыс. 561 проб.

Информация ЛК по сообщению BNS