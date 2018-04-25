За сутки подтверждено девять новых случаев коронавируса, общее число – 1960

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За минувшие сутки в Литве подтверждено девять новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1960, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 256 человек, 1611 человек выздоровело. В изоляции находится 107 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 завозных случаев.

Как сообщает Минздрав, из-за перебоев в работе системы e. sveikata в информации о числе случаев могут быть уточнения.

За сутки проверено 3996 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 493 тыс. 865.