За сутки подтверждено пять новых случев коронавируса, общее число – 1874

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1874, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 212 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 116 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 48 завозных случаев.

За сутки проверено 556 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 461 тыс. 666.