За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1733

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За минувшие сутки в Литве были подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1733, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Два из шести новых случаев подтверждены во вторник. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заболели работники магазина Norfa и клиники Сантарос.

Все еще больны коронавирусом 280 человек, выздоровело 1396 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерло три человека. В общей сложности от коронавируса в стране скончалось 74 человека, еще десять заразившихся умерло от других причин.

О трех новых смертях НЦОЗ также сообщил еще во вторник вечером — скончались два подопечных дома престарелых в Антавиляй и пациент Вильнюсской городской клинической больницы.

За период с 1 июня в Литве зафиксировано 14 завозных случаев коронавируса.

За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 тыс. 392.