За сутки подтверждены 4 случая коронавируса, общее число – 1756

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая коронавируса, общее число случаев составило 1756, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 272 человека, выздоровели 1400 человека, на изоляции сейчас находятся 309 человек.

От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

За период с 1 июня в стране зарегистрировано 15 завозных случаев заболевания.

За минувшие сутки проверено 5274 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 356 тыс. 62.