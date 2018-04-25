За сутки получено 184 сообщения о нарушении карантина, оштрафованы 69 человек

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За прошедшие сутки литовская полиция получила 184 сообщения о нарушениях правил карантина и составила 69 протоколов об административных правонарушениях, информировал BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение карантинных условий наказывается штрафом от 500 до 1000 евро, для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц — от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.

По словам представителя полиции, в эти праздничные выходные дни более 10 000 автомобилей не были допущены в города и поселки через контрольно-пропускные пункты.

Напомним, что в Литве было введено ограничение на передвижение между городами на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Ограничения на передвижения будет действовать до 20 часов понедельника.