За сутки установлено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека

В больницах проходят лечение 2307 пациентов с COVID-19, 184 из них находятся в реанимации.

В кислороде нуждаются 1256 пациентов, 124 человека находятся на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии COVID-19 заболели 99 тыс. 869 человек, 55 тыс. 143 — все еще болеют, 43 тысячи. 379 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 907 человек, а 440 человек умерли по другим причинам.

За прошедшие сутки было исследовано 13 тысяч. 628 проб на подозрение на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион. 448 тысяч 398.

Информация ЛК по сообщению BNS