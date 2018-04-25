За сутки установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли

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За минувшие сутки в Литве установлено 897 новых случаев коронавируса, от COVID-19 умерли пять человек, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

По иным причинам скончался один зараженный коронавирусом человек.

За сутки в Литве от коронавируса скончались пять человек, они были из возрастной группы 60-89 лет, сообщил во вторник Национальной центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Три смерти зарегистрированы в Клайпедском округе, все эти люди были старше 80 лет и имели сопутствующие заболевания.

В Каунасском округе умер человек старше 60 лет, у которого были сопутствующие заболевания.

В Таурагском округе скончался человек старше 70 лет, у которого тоже были сопутствующие заболевания.

В Литве от COVID-19 умерли в общей сложности 175 человек.

В Шяуляйском округе также зарегистрирован случай смерти заразившегося коронавирусом по другим причинам. Таких смертей в Литве зарегистрировано 61.

В целом в Литве заразились 17 тыс. 453 человека, продолжают болеть 12 тыс. 283 человека, выздоровели 4934.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 175 человек, по иным причинам умер 61 зараженный коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 34 тыс. 794 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 409 завозных случая.

За минувшие сутки было взято 4993 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 38 тыс. 164 теста.