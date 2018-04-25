За сутки в Литве 7 новых случаев коронавируса, общее число – 1727, скончались –72

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За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1727, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

По информации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), один из семи вновь выявленных случаев подтвержден у пожарника в Укмерге.

Об этом в понедельник сообщал и Департамент противопожарной охраны и спасения.

Департамент также информировал, что коронавирусом заразился и пожарник, работающий в Клайпедском управлении противопожарного спасения, однако по утверждению НЦОЗ, это заражение уже было внесено в общую статистку в минувшие выходные.

В Литве все еще больны 308 заразившихся, выздоровели 1338. Умерли 72 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

С первого июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.

За сутки в Литве проведено 4387 анализов на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 340 тыс. 73.