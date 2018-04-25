Фото pixabay.com

За сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее число – 4295

За минувшие сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4295, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1868 человек, 2319– выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 89 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных.

В изоляции находятся 19 тыс. 791 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 262 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 6999 проб. Всего исследовано 752 тыс. 201 образцов (из них в мобильных пунктах – 204 тыс. 580).

Информация ЛК по сообщению BNS