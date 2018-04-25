За сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее число – 4295
За минувшие сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4295, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1868 человек, 2319– выздоровели.
В целом от COVID-19 скончались 89 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных.
В изоляции находятся 19 тыс. 791 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 262 привозной случай.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 6999 проб. Всего исследовано 752 тыс. 201 образцов (из них в мобильных пунктах – 204 тыс. 580).
Информация ЛК по сообщению BNS