За сутки в Литве подтверждено 114 новых случаев коронавируса, общее число – 4184

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 114 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4184, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1778 человек, 2298 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 89 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных.

В изоляции находятся 18 тыс. 599 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 261 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 6028 проб. Всего исследовано 744 тыс. 174 образцов.

Информация ЛК по сообщению BNS