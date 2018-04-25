За сутки в Литве подтверждено 114 новых случаев коронавируса, общее число – 4184

За минувшие сутки в Литве подтверждено 114 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 4184, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1778 человек, 2298 – выздоровели.
В целом от COVID-19 скончались 89 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных.
В изоляции находятся 18 тыс. 599 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 261 привозной случай.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 6028 проб. Всего исследовано 744 тыс. 174 образцов.
Информация ЛК по сообщению BNS