За сутки в Литве подтверждены 1152 новых случаев COVID-19, восемь смертей

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Еще три зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.

По данным Министерством здравоохранения, в целом с началом пандемии в Литве установлено 35 тыс. 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса. Еще 111 зараженных скончались по иным причинам.