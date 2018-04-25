За сутки в Литве подтверждены 1152 новых случаев COVID-19, восемь смертей

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще восемь человек, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Еще три зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.
По данным Министерством здравоохранения, в целом с началом пандемии в Литве установлено 35 тыс. 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались от вируса. Еще 111 зараженных скончались по иным причинам.
Продолжают болеть 27 тыс. 633 человек, 7882 – выздоровели.
В изоляции в данный момент находятся 100 тыс. 553 человек.
С начала июня в стране зарегистрированы 472 ввозных случая.
В воскресенье было взято 4458 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 187 тыс. 674.