За сутки в Литве подтверждены 1192 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1192 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 6 человек, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
По иным причинам скончались 4 зараженных.
В целом с начала пандемии в Литве установлено 48 тыс. 226 заражения коронавирусом. Продолжают болеть 36 тыс. 644 человека, 11 тыс. 32 – выздоровели.
В общем от коронавируса в Литве скончался 392 человек, по иным причинам умерли 158 зараженных.
С начала июня в стране зарегистрированы 519 ввозных случая.
За минувшие сутки был проведен анализ 4 тыс. 427 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 267 тыс. 700.
ИнформацияЛКпосообщению BNS