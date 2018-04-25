За сутки в Литве подтверждены 1192 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек

В общем от коронавируса в Литве скончался 392 человек, по иным причинам умерли 158 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 519 ввозных случая.

За минувшие сутки был проведен анализ 4 тыс. 427 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 267 тыс. 700.

ИнформацияЛКпосообщению BNS