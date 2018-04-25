За сутки в Литве подтверждены 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек

В общем от коронавируса в Литве скончался 341 человек, по иным причинам умерли 16 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 86 тыс. 121 человек.

С начала июня в стране зарегистрированы 494 ввозных случая.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 134 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 226 тыс. 342.