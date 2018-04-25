За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

В целом с началом пандемии в Литве установлено 38 тыс. 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. 2 человека, 9362– выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 тыс. 429 человек.

С начала июня в стране зарегистрированы 484 ввозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 85 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 212 тыс. 239.