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За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

Nuotrauka santa.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.  

Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране.  

По иным причинам скончались еще восемь зараженных. 

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В целом с началом пандемии в Литве установлено 38 тыс. 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. 2 человека, 9362– выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 тыс. 429 человек. 

С начала июня в стране зарегистрированы 484 ввозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 85 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 212 тыс. 239.

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