За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране.
По иным причинам скончались еще восемь зараженных.
В целом с началом пандемии в Литве установлено 38 тыс. 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. 2 человека, 9362– выздоровели.
В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.
В изоляции в данный момент находятся 93 тыс. 429 человек.
С начала июня в стране зарегистрированы 484 ввозных случая.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 85 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 212 тыс. 239.