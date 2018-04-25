За сутки в Литве подтверждены 2289 новых случаев COVID-19, скончалось 23 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 23 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
По иным причинам скончались еще 19 зараженных.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 тыс. 655 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 755 человек, 12 тыс. 282 человека выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.
С начала июня в стране зарегистрированы 524 завозных случая.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 697 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 197 тыс. 419.
Со среды Департамент статистики стал основным источником данных по COVID-19.