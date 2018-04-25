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TOP,Здравоохранение,Новости

За сутки в Литве подтверждены 45 новых случая коронавируса, общее число – 3859

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3859, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 – выздоровели.

В целом от COVID-19  скончались 87 человек, по иным причинам скончались 18 зараженных.

В изоляции находятся 15 тыс. 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 251 привозной случай. 

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, до сих пор исследовано 731 тыс. 912 проб.

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