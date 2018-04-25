За сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее число – 1720

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За минувшие сутки в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1720, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.

В выходные дни были подтверждены в целом 20 случаев заражения вирусом. У эпидемиологов вызывает беспокойство ситуация с распространением вируса среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район), в целом выявлено 150 человек, вошедших в контакт.

Все еще больны 309 заразившихся, выздоровели 1331. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

С первого июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.

За сутки в Литве проведено 2253 анализа на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 335 тыс. 686.