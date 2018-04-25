За сутки в Литве подтверждены 996 новых случаев COVID-19, 14 смертей

За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 14 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
Еще шесть зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.
В целом с началом пандемии в Литве установлено 36 тыс. 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались от вируса. Еще 117 зараженных скончались по иным причинам.
Продолжают болеть 27 тыс. 897 человек, 8566 – выздоровели.
В изоляции в данный момент находятся 109 тыс. 697 человек.
С начала июня в стране зарегистрированы 475 ввозных случая.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 480 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 200 тыс. 154.