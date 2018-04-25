За сутки в Литве подтверждены 996 новых случаев COVID-19, 14 смертей

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 996 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 14 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Еще шесть зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.

В целом с началом пандемии в Литве установлено 36 тыс. 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались от вируса. Еще 117 зараженных скончались по иным причинам.