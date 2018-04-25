За сутки в Литве получено 305 сообщений о нарушении карантина, оштрафованы 187 человек

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

За минувшие сутки полиция получила 305 сообщений о нарушениях карантинных правил и составила 187 протоколов об административных правонарушениях, информировал BNS в четверг представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

По его словам, больше всего дисциплинарных взысканий связано с нарушением правил карантина в общественных местах, также наказаны лица, не соблюдающие самоизоляцию.

С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 500 лиц, нарушивших правила карантина.

За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.

При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.