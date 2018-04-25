За сутки в Литве установлено 1109 случаев COVID-19, от коронавируса скончались 11 человек

За минувшие сутки в Литве были подтверждены 1109 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса скончались 11 человек, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья.
По иным причинам скончались четыре зараженных этим вирусом.
В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразился 26 тыс. 841 человек, продолжают болеть 20 тыс. 584 человека, выздоровели 5962 человека.
В общей сложности от COVID-19 в Литве скончался 221 человек, по иным причинам умерли 74 зараженных коронавирусом.
В изоляции сейчас находится 49 тыс. 271 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 12 тыс. 762 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 119 тыс. 422 теста.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Вильнюсском и Шяуляйском округах.