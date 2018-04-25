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За сутки в Литве установлено 1433 случая COVID-19, умерли 14 человек

Фото pixabay.com

За последние сутки в Литве подтверждены 1433 новых случая COVID-19, от коронавируса скончались 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии. 

По иным причинам скончались шесть зараженных. 

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 тыс. 262 человека, продолжают болеть 21 тыс. 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом. 

В  изоляции сейчас находится 78 тыс. 306 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 432 завозных случая.

За минувшие сутки проверено 13 тыс. 92 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 132 тыс. 514 тестов.

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