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За сутки в Литве выявлен 91 новый случай коронавируса, общее число – 4784

Nuotrauka sam.lrv.lt

За минувшие сутки в Литве был выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4784, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Коронавирусом продолжает болеть 2249 человек, а 2424 – выздоровели.

COVID-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 25 тыс. 171 человек. 

С 1 июня в Литве выявлен 274 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 6973 пробы на коронавирус. В целом проведено  781 тыс. 960 тестов.

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