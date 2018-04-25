За сутки в Литве выявлен 91 новый случай коронавируса, общее число – 4784

За минувшие сутки в Литве был выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4784, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Коронавирусом продолжает болеть 2249 человек, а 2424 – выздоровели.
COVID-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
В изоляции находятся 25 тыс. 171 человек.
С 1 июня в Литве выявлен 274 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 6973 пробы на коронавирус. В целом проведено 781 тыс. 960 тестов.