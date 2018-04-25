За сутки в Литве выявлено 115 новых случаев коронавируса, общее число – 4693

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений составило 4693, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Коронавирусом продолжает болеть 2217 человек, а 2365 – выздоровели.

COVID-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 23 тыс. 981 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 274 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 6993 проб на коронавирус. В целом проведено 774 тыс. 987 тестов.