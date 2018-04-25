За сутки в Литве выявлено 999 случаев коронавируса, четыре человека скончались

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За минувшие сутки в Литве установлено 999 новых случаев коронавируса, от COVID-19 четыре человека, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В целом в Литве заразились 19 тыс. 91 человек, продолжают болеть 13 1тыс. 557 человек, выздоровели 5285.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 186 человек, по иным причинам умерли 63 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 36 тыс. 164 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 417 завозных случаев.

За минувшие сутки было взято 14 тыс. 594 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 64 тыс. 817 тестов.