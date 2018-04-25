За сутки в Литве выявлены 105 новых случаев коронавируса, один человек скончался

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщил BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) в понедельник.

По данным Министерства здравоохранения, за сутки проверено 1365 проб на коронавирус. В целом проведено 716 тыс. 616 тестов на коронавирус.

Общее число заражений в стране — 4490, коронавирусом продолжает болеть 2052 человека, а 2327 – выздоровели.

В настоящее время больны коронавирусом 1778 человек, 2298 человек уже выздоровели.

COVID-19 уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 22 тыс. 147 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 266 привозных случаев.