За сутки в Литву не пустили 65 нелегальных мигрантов – СОГГЛ

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За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщил во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Во вторник не было лиц, впущенных в страну по гуманитарным причинам.

В Друскининском самоуправлении, на белорусской стороне днем были слышны отдельные выстрелы, а в Швенченском районе с разницей в час прозвучали два отдельных выстрела.

По данным СОГГЛ, с начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, которые идут к границе в недопустимых местах со стороны Беларуси, их в Литву не впустили 6969.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году незаконно попали в Литву более 4 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Польши с Беларусью скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов и пытались штурмовать пограничные ограждения, на литовской границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение.