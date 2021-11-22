За сутки в Литву не впустили 70 нелегалов, впущены 2 белоруса – СОГГЛ

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

За минувшие сутки в Литву не были впущены 70 нелегальных мигрантов, впущены два гражданина Беларуси, попросившие убежище, утверждает глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

«Мы заметили, что изменилась и тактика – представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы – по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны», – сказал Р. Любаевас в понедельник утром в интервью телеканалу LRT.

По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

СОГГЛ сообщила, что в воскресенье ночью в Варенском районе Литвы была видна запущенная на белорусской стороне сигнальная ракета, а около полудня в Шальчининкском районе Литвы со стороны соседней страны были слышны три выстрела. Поздно вечером в Лаздийском районе Литвы на белорусской стороне вновь слышались отдельные выстрелы, это длилось около 50 минут.

Пограничники также начали два досудебных расследования по факту незаконного провоза лиц гражданами Украины – их задержали в Шальчининском и в Вилкавишском районах.

Два украинца на автомобилях Toyota Prius и Dacia Lodgy с польскими государственными номерами провозили по семь незаконных мигрантов. Украинцы находятся в СИЗО, незаконных мигрантов ночью разместили в помещениях подразделений СОГГЛ.

Также в воскресенье из Центра регистрации иностранцев в Медининкай сбежали два мигранта, вскоре их задержали и вернули в место расселения.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

По данным СОГГЛ, в субботу пограничники предотвратили путь из Беларуси в Литву 44 нелегалам, в пятницу — 54, в четверг — 106 лицам, в среду – 71, во вторник – 65, в понедельник – 90, в воскресенье – 126, в субботу – 114. С начала августа в Литву не разрешили незаконно попасть 7,2 тыс. мигрантов.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью было развернуто 7 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.