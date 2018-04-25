За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 142 новых случая коронавируса, общее число случаев возросло до 5625, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.
От COVID-19 в стране скончались 102 человека, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.
В изоляции находятся 31 тыс. 325 человек.
С 1 июня в Литве выявлено 297 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 7915 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 823 тыс. 175 тестов.