За сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, один человек умер

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За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 142 новых случая коронавируса, общее число случаев возросло до 5625, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 102 человека, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

В изоляции находятся 31 тыс. 325 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 297 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 7915 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 823 тыс. 175 тестов.