За сутки выявлено 1871 новых случаев коронавируса, 54 скончались

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За прошедшие сутки было подтверждено 1871 новых случаев заболевания коронавирусом, 54 человека скончались от COVID-19, сообщил во вторник .

Это самое большое количество подтвержденных случаев смерти за сутки с начала пандемии.

Согласно данным, опубликованным во вторник Департаментом статистики, за прошлый день от коронавируса умерли 54 человека в возрасте от 40 до 99 лет.

Большинство смертей — 15 — приходилось на возрастную группу 70-79 лет, 14 — к возрастной группе 80-89 лет, 10 — к возрастной группе 90-99 лет.

Восемь скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, а шестеро — от 50 до 59 лет.

Один скончавшийся мужчина принадлежал к возрастной еруппе от 40 до 49 лет.

За сутки среди скончавшихся от коронавируса было 29 женщин и 25 мужчин.

За сутки 3019 пациентов выздоровели.

Департамент статистики Литвы сообщило во вторник, что в больницах проходят лечение 2451 пациент с COVID-19, 186 из них находятся в реанимации.

Кислород необходим 1384 пациентам, 111 человек подвергаются искусственной вентиляцией легких.

В настоящее время занято чуть менее половины больничных коек: 7986 из 16 тысяч. 619.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 116 тыс. 358 человек, 60 тыс. 514 — по-прежнему болеют, 54 тыс. 197 — выздоровели.

В Литве от коронавируса умерли 1093 человека, и 554 человека умерли по другим причинам.

За прошедшие сутки было исследовано 8377 образцов на подозрения на коронавирус, в результате чего общее количество образцов, проверенных с начала пандемии, достигло 1 млн. 524 тыс. 304.

Информация ЛК по сообщению BNS