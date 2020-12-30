За сутки выявлено 3934 новых случая коронавируса, 75 смертей

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Обычно данные по коронавирусу обновляются в 9.30 утра, однако в среду они запаздывали и не были полными — не хватало данных по выздоровевших и болеющих в данных момент. Также данных о количестве проведенных тестов.

Глава Департамента статистики Юрате Петрааускене сказала BNS, что не знает причин нехватки данных.

„Я не знаю, не могу комментировать», — заявила она.

Она предложила обращаться в Национальный центр общественного здоровья, которые повергся кибератаке.

В настоящее время в больницах страны проходят лечение 2525 пациентов с COVID-19, 210 из которых находятся в реанимации.

Кислородными масками лечат 1556 пациентов, 129 человек подвержены искусственной вентиляции легких.

Всего в больницах занято 8094 койки из 16 тыс. 647.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 138 тыс. 219 случаев заражения коронавирусом.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1422 человека, по иным причинам умерло 696 зараженных.

Чуть позже, в среду, Департамент статистики сообщил, что за минувший день было протестировано 13 тыс. 538 образцов на подозрения на коронавирус, общее количество образцов, протестированных с начала пандемии, составляет 1 млн. 613 тыс. 427.