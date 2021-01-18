За сутки выявлено 476 новых случаев COVID-19, умер 21 человек

В пятницу и субботу в Литве выявлено 1958 новых случаев коронавируса, умерло еще 54 человека.

В последние четверо суток число вновь выявляемых случаев вируса снижается. Вакциной от ковида в Литве уже привито 46,9 тыс. человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 тыс. 992 случая COVID-19, 104 тыс. 297 человек выздоровело, 60 тыс. 14 все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 47 тыс. 498 человек.

За минувшие сутки было взято 3583 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 810 тыс. 382.

Вакциной от ковида в Литве уже привито 46,9 тыс. человек. В воскресенье в Литве началась ревакцинация от COVID-19 тех лиц, которые получили первую прививку от этой болезни в конце прошлого года.