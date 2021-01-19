За сутки выявлено 717 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 18 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Кроме того, семь смертей от коронавируса были включены в общую статистику смертности, когда фактическая дата смерти более ранняя.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 168 тыс. 708 случая COVID-19.