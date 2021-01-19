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За сутки выявлено 717 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 18 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Кроме того, семь смертей от коронавируса были включены в общую статистику смертности, когда фактическая дата смерти более ранняя.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 168 тыс. 708 случая COVID-19.

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Всего от коронавируса умерло 2494 человека.

Во вторник департамент статистики не представил суточных данных о выздоровевших, болеющих на сегодняшний день и уже выздоровевших. 

Первой дозой вакцины от  COVID-19 привиты 50 933 человека, обе дозы получили — 2460 человек. 

За минувшие сутки было взято 7057 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 818 тыс. 5.

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