За сутки выявлены 365 новых случаев COVID-19 в Литве, умерли 11 человек

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3129 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6075 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3886 человек, привитых второй дозой – 3650.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 106 тыс. 894 человека, двумя дозами – 58 тыс. 988 человек.

За минувшие сутки было проведено 5583 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 20 тыс. 729.

Кроме того, за сутки проведено 669 антигенных теста. В целом их выполнено 28 тыс. 351.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.