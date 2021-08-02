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За сутки задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы

Фото pasienis.lt

За минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В понедельник радиостанции LRT radijas глава Службы по охране госграницы Рустамас Любаевас заявил, что задержанных было несколько больше — 289. Кроме того, с полуночи до утра понедельника границу пересекли еще 109 мигрантов.

Большинство из них представились гражданами Ирака.

В настоящее время мигрантов расселяют в подразделениях СОГГ, на предоставленных самоуправлениями объектах, на полигоне в Руднинкай.

Среди задержанных на границе с Беларусью нелегальных мигрантов преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется — 2555 человек. Также задержаны 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 124 гражданина Сирии, 91 — Ирана, 90 — России и других стран.

Большая часть задержанных пытается через Литву попасть в государства Западной Европы, утверждают пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. 

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