За сутки задержано еще шесть нелегальных мигрантов – СОГГЛ

Задержанные в последнее время в Литве прибывшие из Беларуси иностранцы пока находятся на погранзаставе, пока ожидаются результаты их тестов на COVID-19.

День или два спустя их обычно переводят в Центр регистрации иностранцев (ЦРИ) в Пабраде, в Швенчёнском районе.

В последнее время наблюдается заметная активизация потока мигрантов, в этой связи на границе втрое усилена охрана.

По данным СОГГЛ, в этом году в Литву из Беларуси уже пыталось попасть почти триста нелегальных мигрантов, преимущественно граждан Ирака. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая в белорусском парламенте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск на границе с Литвой до этой поры останавливал «наркотики и мигрантов», а после международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета и введения новых санкций перестанет это делать. «Теперь сами будете их есть и ловить», — сказал он.

Министр внутренних дел Агне Билотайте на прошлой неделе заявила на заседании КНБО, что в деятельности по переправке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать белорусские должностные лица. По ее словам, увеличение потока нелегальных мигрантов — это сознательная политика минского режима против Литовского государства.