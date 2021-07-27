За сутки задержаны 110 нелегальных мигрантов, должностные лица Беларуси «не видят» нарушителей

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По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) во вторник.

Большинство задержанных представились гражданами Ирака или предъявили документы граждан этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

По сообщению СОГЛЛ, повторяются ситуации, когда пограничники предотвращают путь в страну нелегальными мигрантам, а они на несколько часов устраиваются у линии границы на белорусской стороне и выжидают.

«Должностные лица этой страны даже после повторных сообщений Литвы «не видят» таких мигрантов и не реагируют», – сообщила СОГГЛ.

По информации СОГГЛ белорусы не реагировали, ни после первого, ни даже после шестого сообщения о нарушителях, остановившихся у границы.

«Должностные лица соседнего государства «принимали» информацию, однако «не видели» нарушителей, и никак не реагировали. Мигранты и далее спокойно выжидали, а литовские пограничники стояли на их пути в Западную Европу. После более шести часов, то есть на 9 часов утра ситуация не изменилась, за исключением того, что мигранты несколько удалились на территории Беларуси, однако литовские пограничники не исчезли из поля зрения. Затем мигранты вновь начали приближаться к границе», – описывает СОГГЛ пример постоянно повторяющихся последнее время случаев.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 893 мигранта – в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью – 1 724 – являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 — Камеруна, 83- России, 81- Ирана, 78- Гвинеи, 77- Афганистана, 71- Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.