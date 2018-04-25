За сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавируса, общее число – 2265

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265, сообщили в четверг BNS в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 128 завозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 2910 человек.

За сутки в лаборатории проверено 1364 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 553 тыс. 388.