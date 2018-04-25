За сутки зафиксировано 26 новых случаев коронавируса, общее число – 2309

За минувшие сутки в Литве подтверждено 26 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2309, сообщили в среду BNS в Минздраве.
В данный момент коронавирусом больны 532 человек, 1683 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 137 завозных случаев.
В самоизоляции сейчас находится 3016 человек.
За сутки в лаборатории проверено 3898 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 561 тыс. 555.
Информация ЛК по сообщению BNS