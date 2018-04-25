За сутки зафиксированы 10 новых случаев коронавируса и одна смерть

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, сообщили в пятницу BNS в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2147, коронавирусом больны 403 человека, 1650 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

Новая смерть от коронавируса — в Вильнюсской больнице Сантарос во вторник скончался монах-францисканец.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 110 завозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 2937 человек.

За сутки проверено 4859 проб на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 536 тыс. 377.