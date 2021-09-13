За учениями «Запад-2021» будут наблюдать два литовских офицера – Минобороны

За проводимыми Минском и Москвой военными учениями «Запад-2021» в Беларуси будут наблюдать два литовских офицера вместе с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщило Министерство обороны Литвы.
Они со среды будут наблюдать за учениями на одном из полигонов в Брестской области.
«Наблюдение за этими учениями организуется во исполнение мер по повышению доверия и безопасности Венского документа ОБСЕ от 2011 года», – указано в сообщении министерства.
Как утверждает Минобороны, в соответствии с Венским документом, входящие в ОБСЕ государство ежегодно предоставляют информацию о своих вооруженных силах, планах развития оборонных мощностей и военном бюджете, заблаговременно информируют о планирующейся крупномасштабной военной деятельности, принимают на своей территории установленное число инспекций военных экспертов других стран, а также визитов в воинские подразделения.
«Страны также могут на добровольной основе приглашать наблюдателей на учения, численность (задействованных в которых военнослужащих – ред.) не превышает установленную в документе», – сообщает министерство.
В Венском документе указано, что приглашать наблюдателей на учения в том случае, если численность военнослужащих превышает 13 тысяч.
Как сообщает Минобороны, чтобы продемонстрировать открытость и повысить прозрачность и доверие между странами в регионе, Литва с 2018 года ежегодно приглашает на важнейшие учения военных наблюдателей из России, Беларуси, Финляндии и Швеции.
В мае этого года по приглашению Литвы представители Беларуси, России, Финляндии и Швеции приезжали наблюдать за военными учениями Литвы «Железный волк-2021» на полигоне в Гайжюнай.
Военнослужащие России и Беларуси в пятницу начали практические действия совместных военных учений «Запад-2021».
По данным оборонного ведомства России, активная фаза недельных учений будет проходить на девяти полигонах России и пяти полигонах Беларуси.