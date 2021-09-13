За учениями «Запад-2021» будут наблюдать два литовских офицера – Минобороны

Как утверждает Минобороны, в соответствии с Венским документом, входящие в ОБСЕ государство ежегодно предоставляют информацию о своих вооруженных силах, планах развития оборонных мощностей и военном бюджете, заблаговременно информируют о планирующейся крупномасштабной военной деятельности, принимают на своей территории установленное число инспекций военных экспертов других стран, а также визитов в воинские подразделения.

«Страны также могут на добровольной основе приглашать наблюдателей на учения, численность (задействованных в которых военнослужащих – ред.) не превышает установленную в документе», – сообщает министерство.

В Венском документе указано, что приглашать наблюдателей на учения в том случае, если численность военнослужащих превышает 13 тысяч.

Как сообщает Минобороны, чтобы продемонстрировать открытость и повысить прозрачность и доверие между странами в регионе, Литва с 2018 года ежегодно приглашает на важнейшие учения военных наблюдателей из России, Беларуси, Финляндии и Швеции.

В мае этого года по приглашению Литвы представители Беларуси, России, Финляндии и Швеции приезжали наблюдать за военными учениями Литвы «Железный волк-2021» на полигоне в Гайжюнай.

Военнослужащие России и Беларуси в пятницу начали практические действия совместных военных учений «Запад-2021».

По данным оборонного ведомства России, активная фаза недельных учений будет проходить на девяти полигонах России и пяти полигонах Беларуси.