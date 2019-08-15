За уличные туалеты будут штрафовать

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В Литве проблема уличных туалетов решается радикально: выгребные ямы — вне закона. Подключиться к канализации или установить индивидуальный герметичный накопитель — жители должны решить сами. Штрафы, предусмотренные за нарушение, — 70-100 евро.

В агломерациях (населенных пунктах и городах, в которых проживает более 2000 человек) до марта 2020 года к центральному водопроводу и канализации должны быть подключены около 20 000 человек, об этом сказал врио министра охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.

Литва уже получила предупреждения из Еврокомиссии в связи с невыполненными обязательствами – к центральным сетям должны быть подключены не менее 98 % жителей агломераций.

В Литве уличные туалеты до сих пор есть как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах. Если Литва до 2023 года не выполнит свои обязательства, ей грозят миллионные штрафы. Процедуры против Литвы из-за несоблюдения правил ЕК начала уже в 2017 году. В феврале 2018 года у Министерства охраны окружающей среды были данные за 2015 год, по которым к центральной канализации и водопроводу в Литве были подключены 72 % жителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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