За ухудшение отношений ответственна Литва

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В ухудшении отношений Пекина и Вильнюса в последнее время ответственна только Литва, заявило посольство Китая.

«Ответственность за сложившееся сложное положение в китайско-литовских отношениях ложится исключительно на литовскую сторону. Мы призываем вас не вертеть колесо истории вспять и не принимать неправильных решений. Мы также верим в то, что все страны мира, в том числе Европейский союз, правильно оценят попытку Литвы принизить суверенитет и территориальную целостность Китая», – говорится в сообщении.

Посольство Китая заявляет, что так оно отреагировало на заявления заместителя министра иностранных дел Литвы Арнолдаса Пранцкявичюса в Вашингтоне на Форуме по безопасности на прошлой неделе.

По словам литовского политика, отношение Китая к Литве, которая вышла из формата сотрудничества «17+1» и решила открыть тайваньское представительство в стране, должно «разбудить Европу». Литва предлагает общаться с Китаем в формате «27+1», в котором будут участвовать все члены ЕС, цитирует слова вице-министра агентство Reuters.

«Я думаю, что это своего рода сигнал пробуждения для наших коллег-европейцев: если они хотят защитить демократию, им придется защищать ее», – сказал А.Пранцкявичюс. – Китай пытается сделать из нас негативный пример того, что другие страны не обязательно пойдут по этому пути, поэтому то, как отреагирует Европейский союз, а также Соединенные Штаты, – это принципиальный вопрос».

Китайское посольство считает, что подобные заявления «путают правду с неправдой, не соответствуют действительности и полностью неверны».

«Тайваньский вопрос – это вопрос национального суверенитета и территориальной целостности Китая. Принцип «единого Китая» является для Пекина политической основой для развития отношений со всеми странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем», – говорится в комментарии.

«Стремление Литвы совершить прорыв в тайваньском вопросе является серьезным нарушением политического обязательства, взятого на себя при установлении дипломатических отношений с Китаем, и угрожает суверенитету и территориальной целостности Китая», – говорится в сообщении.

Кроме того, формат сотрудничества «17+1» между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «является открытым и включен как дополнение к сотрудничеству Китая с ЕС».

«ЕС в качестве наблюдателя формата уже давно участвует в ключевых направлениях сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Участие Литвы в сотрудничестве не имеет ничего общего с тем, что ЕС в один голос говорит с Китаем», – отметило посольство.

По мнению китайской стороны, «воровство идей и создание неразберихи не маскируют совершенные ошибки».

Подготовлено по сообщениям СМИ