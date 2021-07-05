За воскресенье и утро понедельника в Литве задержано 134 нелегальных мигранта

По данным СОГГЛ, четвертые сутки подряд нелегалы пытаются попасть, выбирая пути через территорию Друскининкского самоуправления.

Из 134 задержанных в воскресенье и в понедельник утром мигрантов, 34 попались пограничникам в Варенском, Игналинском, Вильнюсском, Швенченском районах. Оставшиеся 100 мигрантов были остановлены в Друскининском самоуправлении.

По предварительным данным, за последние четверо суток, только сотрудники Друскининской заставы задержали 416 незаконных мигрантов.

СОГГЛ отмечает, что поскольку в стране объявлена экстремальная ситуация, кроме застав, мигрантов развозят и в помещения, предоставленные приграничными самоуправлениями. Продолжается согласование их расселения. У них будут взяты тесты на COVID-19, а до результатов тестов эти лица находятся в изоляции.

О попросивших убежища информирован Департамент миграции, который рассматривает подобные просьбы.

В этом году в Литву пытались попасть 1 232 незаконных мигранта. Эта цифра почти в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, когда был задержан 81 такой иностранец.

В связи с сильно выросшим потоком нелегальных мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.