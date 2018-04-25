За выходные в Литве подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее число– 2008

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За минувшие выходные в Литве были подтверждены 22 новых случая заражения коронавирусом, общее количество составило 2008, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здоровья.

Сейчас коронавирусом больны 299 человек, 1616 человек выздоровели. В изоляции находятся 84 человека.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 78 завозных случаев.

Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 2008, Латвия – 1219, Эстония – 2034

По данным к полудню воскресенья в странах Балтии всего подтверждено 5261 случай заражения коронавирусом, согласно собранным BNS данным из официальных источников.

Литва: подтверждено 2008 случаев, проведен 502 тыс. 690 тестов, скончались 80 человек.

Латвия: подтверждено 1219 случаев, проведено 191 тыс. 70 тестов, скончался 31 человек.

Эстония: подтверждено 2034 случая, 116 тыс. 913 тестов, скончались 69 человек.