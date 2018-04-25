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Заболевшими военными в батальоне НАТО займётся команда хорватских и германских медиков

Nuotrauka: Evert-Jan Daniels/Bundeswehr

Заболевшими батальона НАТО коронавирусной инфекцией военнослужащими будет заниматься дополнительная команда хорватских и германских медиков, сообщило в понедельник Минобороны.

Оно сообщает, что дополнительные силы со специальным оборудованием прилетели в Литву в воскресенье специальным самолётом их Хорватии.

Пресс-атташе батальона НАТО, нидерландский капитан Эверт-Ян Даниэльс сказал BNS, что в батальоне у 24 военных установлен COVID-19.

Они переведены из Руклы в Пабраде на изоляцию.

Как утверждает Минобороны, у находящихся в Пабраде военных нет никаких контактов с заразившимися — они спят, питаются и тренируются в разных помещениях и на территориях.

Боевая группа батальона передовых сил НАТО размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия.

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