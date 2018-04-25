Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

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Швеция стала одной из последних европейских стран, которая начала вводить ограничения из-за пандемии коронавируса. Власти страны отказались от жесткого карантина, поэтому до сих пор открыты даже школы.

Подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран, несмотря на пять тысяч зараженных и около 300 смертей.

Одна за другой все страны мира уходят на карантин, придерживаясь практический идентичной стратегии борьбы с эпидемий: изоляция, максимальное ограничение передвижений, как на границе, так и внутри страны; ограничение контактов между людьми.

Все эти масштабные меры значительно бьют по экономике и предпринимаются с одной четкой целью — выиграть время, чтобы спасти систему здравоохранения от опасного и стремительного краха.

Инженер из Стэнфорда Томас Пуйо объясняет, что новый коронавирус — это неизвестный враг и прежде, чем вступить с ним в схватку, лучше затаиться в укрытии и изучить его, тем самым повысив свои шансы на победу.

Математические модели, которые создают ученые по всему миру отдельно друг от друга, показывают, что именно тотальная изоляция позволяет спасти тысячи жизней.

Так, последнее подобное исследование было опубликовано 31 марта. В нем говорится, что отказ от карантина может привести к гибели около 40 миллионов человек от коронавируса.

Другое исследование показало, что закрытие провинции Хубэй, где началась эпидемия, на 96 процентов снизило число заражений за ее пределами.

Некоторые страны, такие как Великобритания, долго стояли перед большой моральной и этической проблемой: спасти жизни людей или экономику, но все же последовали подходу, который предполагает изоляцию и карантин, пока ученые неустанно ищут лучший метод лечения COVID-19 и работают над вакциной.

Однако есть страны, которые выбрали для себя путь диссидентов и пытаются действовать иначе.

Некоторые меры приняты, но они кажутся минимальными на фоне остального мира.

Правительство страны не спешит вводить жесткие ограничения на передвижение и контакты граждан, а лишь рекомендует им по возможности оставаться дома, воздерживаться от необязательных поездок и ограничивать социальные контакты с пожилыми людьми.

При этом магазины, рестораны и даже лыжные склоны остаются открытыми, а граждане Евросоюза по-прежнему могут въезжать в страну. До последнего времени были разрешены и мероприятия с участием до 500 человек. Только 27 марта было введено более жесткое ограничение в 50 человек.

Детские сады и школы работают в обычном режиме: удаленно занимаются только ученики старших классов и студенты вузов. По приезде из-за границы никто не должен отправляться на профилактический карантин — даже медсестры и врачи.

И даже если у человека появляются симптомы коронавируса, дома должен оставаться только он сам: все остальные члены его семьи могут продолжать свободно передвигаться.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.

До недавних пор такой стратегии придерживалась и Британия, пока президент Франции Эмманюель Макрон не поставил британскому премьер-министру Борису Джонсону жесткий ультиматум.

Согласно такому подходу, изолированы должны быть только люди из группы риска, остальные же не должны бояться заражения коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет, который лишит коронавирус эффективности в долгосрочной перспективе.

Пресса называет действия властей Швеции «крупнейшим в мире эксперименте». По сообщениям ученых, выработанный иммунитет у переболевших сохраняется совсем недолго и повторное заражение возможно.

«Наша страна не может вводить драконовских мер, которые ограничили бы эту эпидемию и одновременно разрушили бы жизнь нашего общества», — заявляет Тегнелл.

Яхим Роклов, эпидемиолог из шведского университета Умео, является непримиримым противников таких решений.

«Мне не понятно, почему Швеция выбрала путь, который настолько отличается от других стран. Все это один огромный эксперимент. Мы не знаем, увенчается ли он успехом или будет развиваться в крайне негативном направлении…», — заявил ученый.

Северные соседи Швеции — Дания, Норвегия и Финляндия закрыли свои школы, границы, ввели строгий карантин и изоляцию.

«Инфекция продолжает распространяться. Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими», — говорит при этом в своем обращении к народу премьер Швеции Стефан Левен.

Профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон заявил, что без карантина коронавирусом заболеют две трети жителей Швеции.

«К концу апреля заражено будет более половины населения Швеции. К концу мая инфицированы будут около двух третей», — сказал ученый в эфире SVT.

Свои выводы он основывает на том, что на данный момент в стране уже заражены от полумиллиона до миллиона. Он подчеркнул, что этот прогноз не стопроцентный, однако поставил бы свой дом на заражение 250-500 тысяч жителей страны (всего население Швеции более десяти миллионов).