Забор на границе с Беларусью должна строить Epso-G – И. Шимоните

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Проект строительства забора на границе с Беларусью будет поручено осуществить одной из энергетических госкомпаний из группы Epso-G. В четверг это подтвердила премьер Ингрида Шимоните.

«Какая конкретно компания будет выбрана, об этом мы еще позже скажем, но это будет предприятие энергетического сектора, которое будет наиболее практичным выбором, мы еще это должны обсудить, но решение согласовано, что будем искать наиболее практичное решение в группе Epso-G.

Группа Epso-G объединяет электро- и газопередающие компании Litgrid и Amber Grid, которые реализуют энергетические проекты Литвы.