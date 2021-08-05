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Забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит – И. Шимоните

Фото BFL/ Andrius Ufartas

Забор на границе с Беларусью пока будет возводиться в кредит, можно ли будет претендовать на финансирование Евросоюза (ЕС) — открытый вопрос, заявила премьер Ингрида Шимоните.

«Говоря о средствах, сейчас это будут средства, которые будут выделены из средств госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т.е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства», — заявила И. Шимоните.

Вопрос о финансировании ЕС И. Шимоните назвала открытым. Она считает, что все страны, охраняющие границы ЕС могут его поднимать, так как риск не является «специфически литовским», похожая ситуация может сложиться и в других приграничных районах.

Она сообщила, что в пятницу правительство планирует утвердить проекты необходимых для ускорения строительства правовых актов, которые на следующей неделе во время чрезвычайной сессии будут переданы в сейм. Премьер отметила, что проекты могут быть связаны с вырубкой лесов, строительством, а экстремальная ситуация позволит ускорить процедуры госзакупок.

Она сообщила, что строительство планируется передать госпредприятиям, которые «смогут обеспечить слаженную реализацию процессом с точки здения управления, а также его прозрачную реализацию».

По словам И. Шимоните, это могут быть предприятия энергетического сектора, которые обладают опытом реализации крупных инфраструктурных проектов.

В целях преграждения пути нелегальному потоку мигрантов Литва планирует строить стену на границе с Беларусью.

Служба охраны госграницы предлагает возвести сетчатую 4-х метровую стену, длина которой составит 508 км. Затраты на стену превысят 150 млн евро.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

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